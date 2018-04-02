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Başkan Arslan, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe teşkilatıyla bir araya geldi.Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile AK Parti İlçe teşkilatı yöneticileri, köy ve mahalle başkanlarının yanı sıra AK Parti belediye meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Arslan, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe teşkilatıyla bir araya geldi.
Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile AK Parti İlçe teşkilatı yöneticileri, köy ve mahalle başkanlarının yanı sıra AK Parti belediye meclis üyeleri de katıldı. Toplantıda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçeye verdikleri emeklerden dolayı katılımcılara teşekkür etti.
Başkan Arslan, ayrıca ilçede yapılan projeler ve gerçekleşmek üzere olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Taşköprü’ye hizmet vermek için görevde olduklarını belirten Arslan, "Yapmış olduğumuz hizmetler ve yapacak olduğumuz projeler ile ilçemiz daha modern bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Doğalgaz gelmesiyle kirli havanında ortadan kalktığını görüyoruz. İçme suyu projemiz ile ilçe halkı daha temiz bir suya da kavuşacak. Taşköprü’ye hem iş istihdamı, hemde gelişimi bakımından çok büyük katkı sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi ise alt yapı ihalelerinin ardından yer tahsisine başlanacak. Hedefimiz Allah nasip ettiği sürece ilçemizi her geçen gün daha güzel ve daha yaşanılır bir ilçeye dönüştürmek” dedi.
Toplantıya katılan AK Parti ailesi ise Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Arslan, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Arslan, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Arslan, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

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