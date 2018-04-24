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Başkan Ay “Yeni türkiye için sandığa gideceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Başkan Ay “Yeni türkiye için sandığa gideceğiz”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda 24 Haziran Genel Seçimleri sürecinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Ak Parti Düzce İl Başkan Vekili Özgür Bergut başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısına katıldı. İl yönetiminin tamamının katıldığı toplantıda 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçimler ve seçim sürecinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ay “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçimler için çalışmalar başladı. AK Parti Düzce İl Başkan Vekilimiz Özgür Bergut başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında bu süreçte yapılacak çalışmaları istişare ettik. 24 Haziran’da Yeni Türkiye için sandık başına gideceğiz. Allah; milletimiz, ülkemiz ve Düzce’miz için en hayırlısını nasip etsin. Seçimlerin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Ay “Yeni türkiye için sandığa gideceğiz”

Başkan Ay “Yeni türkiye için sandığa gideceğiz”

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