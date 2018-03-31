Başkan Ayaz, “Bir Sevdamız var”

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanları arasında istişare toplantısı gerçkeleştirildi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve AK Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş öncülüğünde çalışmalar yürüten mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda söz alan Başkan Ayaz, “Biz Başiskele’de hizmet ederken en büyük desteği en güçlü desteği Başiskele AK Parti Kadın Kolları’ndan alıyoruz. Gecelerini gündüzlerine katarak bizimle beraber halkımıza daha iyi hizmetleri ulaştırmak için köprü vazifesi görüyorlar. AK Kadınlarımız için bizim de elimizden ne geliyorsa canı gönülden kardeşlerimizle birlikte Başiskele için çalışacağız. Bir sevdamız var onun için sizinle birlikteyiz” ifadelerini kullandı.