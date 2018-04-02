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Başkan Ayaz, “Projelerimizin yüzde 98’ini tamamladık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 53.

Başkan Ayaz, “Projelerimizin yüzde 98’ini tamamladık”

AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 53. Yönetimler Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Projelerimizin yüzde 98’ini tamamladık” dedi.
AK Parti Başiskele İlçe Teşkilatı 53’üncü Yerel Yönetimler Danışma Mecsili Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Zeki Aygün, Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.
Programda yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Hüseyin Ayaz, “1 hektar alanda hizmet ettiğimizde 13 kişi görüyor. Alan bakir, daha fazla asfalt, altyapı yapmamız lazım. 2009’dan beri Başiskele hizmet ediyor. Müthiş bir efor sarf ediyoruz. 2009’da hastane yok, hasta yatağı yok. Allah verdi, biz Başiskele halkına yansıttık. Projelerimizin yüzde 98’ini tamamladık. Kalanları da Allah’ın izniyle tamamlayacağız. 2017 itibariyle hastane 3, hasta yatak sayısı 357 oldu. Şu an da bin 900 adet yol açık. Eğitim yıldızı Başiskelemizde okul sayısı yüzde 318 arttı. 26’dan 82’ye çıktı. Tek derdimiz var. Başiskele’ye hizmet etmek” şeklinde konuştu.
Güney Otoyolu Projesi hakkında da konuşan Ayaz, “Bu projede Başiskele’nin tamamı tünel olarak geçilecek. 2 projede ödül aldık, Ada Park ve Çocuk Eğitim Parkımız. Kocaeli’de ilk ve tek Toplumsal İletişim Merkezi’ni kurduk. Aydınlatma ve yaptığımız duvar nedeniyle ilk kez BİMER’e şikayet edildim. O yazıyı da hatıra olarak sakladım. Biz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ayaz, “Projelerimizin yüzde 98’ini tamamladık”

Başkan Ayaz, “Projelerimizin yüzde 98’ini tamamladık”

Başkan Ayaz, “Projelerimizin yüzde 98’ini tamamladık”

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