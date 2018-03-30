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Başkan Ayaz: “Yeni Türkiye’nin başarısı yerelden aldığı güçtendir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Ana kademe mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Yeni Türkiye olarak dünyanın küresel güçlerine meydan okuyorsak şüphesiz ki yerelden aldığımız bir güçtendir” dedi.Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin ana kademe mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Ayaz: “Yeni Türkiye’nin başarısı yerelden aldığı güçtendir”

Ana kademe mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Yeni Türkiye olarak dünyanın küresel güçlerine meydan okuyorsak şüphesiz ki yerelden aldığımız bir güçtendir” dedi.
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin ana kademe mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus’un da yer aldığı toplantıda, ilçedeki hizmetlerin devam edeceği vurgulandı. Programdaki konuşmasında her sorunun mahalle başkanlarıyla konuşulduğunu belirten Başkan Ayaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu davayı bugün Başiskelede siz değerli mahalle başkanlarıyla birlikte sürdürüyoruz. Mahalle başkanlarımızla istişare yaparak, mahallemizde ne sıkıntılar varsa oturup konuştuk. Bugün Başiskele’nin başarısı herkesin dilindeyse, bu hep birlikte, omuz omuza çalışıp kazandığımızı gösteriyor. Yılmayacağız, yıkılmayacağız bu bayrak yarışında Başiskele’yi daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.
Türkiye’nin yerel yönetimlerle güçlü olduğunu da belirten Başkan Ayaz, “Yeni Türkiye olarak dünyanın küresel güçlerine meydan okuyorsak şüphesiz ki yerelden aldığımız bir güçtendir, bu güç de siz mahalle başkanlarımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızın özverili ve fedakâr çalışmalarıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Ayaz: “Yeni Türkiye’nin başarısı yerelden aldığı güçtendir”

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