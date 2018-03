Başkan Bakıcı AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ile birlikte Yenimahalle ve 4 Eylül Mahallesi Kadın Kolları bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Gerçekleşen programda ilk olarak konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, “Ak Parti olarak teşkilatlarımız ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar son derece önemli ve gerekli toplantılardır. Bu vesile ile tüm katılım gösteren hanımlarımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle Afrin Harekatı ile ilgili olarak, ordumuz oraya ilk gittiğinde orada ne işimiz var diyenler bugün Afrin’deki tüneller sığınaklar ve binlerce ton patlatıyıcı ile dolu depoları görünce, hükümetimizin bu konuya duyduğu hassas yaklaşımı anlamışlardır umarım. Bizler ülkemiz için tehdit olan hainler ile mücadele eden askerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu her zaman dile getirdik, bunu belirtmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hükumet tarafından yapılan çalışmalar ve getirilen düzenlemeler ile ilgili de konuşan Çetin, “AK Parti hükumeti olarak göreve geldiğimizden bu güne, ülkedeki sorun ve istekler teker teker çözülmüş ve ülkenin geldiği nokta ortadadır. Bu çalışmalar ilçemizde de, ülkemizde de devam edecektir. Yapılan tüm çalışmalar ve geldiğimiz bu noktada en büyük pay sahibi olan ise, kadın kollarımız ve sizlerin üstün çalışmalarıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda belediye tarafından yapılan projelere dikkat çeken Çetin, Başkan Bakıcı’ya görev süresince yapmış olduğu projeler ve çalışmalar için teşekkür ederek bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Daha sonra konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise, ilçede yapılan çalışmaları ve projeleri anlatarak; “Bozüyük için yapılan çalışmalar ve ilçeye kazandırılan projeler ortadadır. Bu projelerimize en yakın zamanda Kapalı Pazar ve Sultan Abdülhamid Han Parkı’nı da ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımları tamamlanan bu iki projemizin ardından Akpınar Mahalle konağımızın temeli atılmış çalışmaları devam etmektedir. Bizler siz değerli vatandaşlarımız imkan verdiği sürece bu hizmetlerimize devam edeceğiz” diye belirtti.

Aynı zamanda hükumet destekli projelerden olan spor salonunda hafriyat çalışmalarının başladığını da aktaran Başkan Bakıcı, “İlçemizde her alanda çeşitli projeler ve çalışmalar devam etmektedir. Ben bu vesile ile her zaman yanımızda yer alan siz değerli partili hanımlarımıza üstün çalışmaları için teşekkür ediyorum” ifadelere yer verdi.

Toplantıda son olarak konuşan Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ise, “Biz Ak parti kadın kolları olarak 20 kişilik bir ekibiz. Bu 20 kişi Bozüyük’te 9 mahalleden ve 44 köyümüzden sorumlu olarak çalışıyoruz. Hepimiz gücümüzün yettiğince çocuğumuzdan, eşimizden, evimizden, işimizden feragat ederek hizmet ediyoruz. Bunun için mahalle teşkilatlarının önemi çok büyük ve mahalle teşkilatlarımız 10 kişilik ekipten oluşmakta. Bu mahalle teşkilatlarına yardımcı olmak için her sokakta AK Parti üyesi sokak temsilcilerimiz var. Bu organizasyonda emeği geçen Yeni Mahalle ve 4 Eylül Mahalle başkanlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Bakıcı, İlçe Başkanı Mesut Çetin ve Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ile birlikte, partili kadınlar tarafından sorulan soruları yanıtladı. Toplantının sonunda buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Yeni Mahalle Başkanı Kısmet Sağlam ve 4 Eylül Mahalle Başkanı Gül Kurt’a teşekkür eden Gülcan Bayraktar plaketlerini takdim ederken Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Mesut Çetin de sokak temsilcilerine rozetlerini takdim etti.