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Başkan Barakazi, doğalgaz çalışmalarını inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, çarşı merkezinde devam eden doğalgaz çalışmalarını inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.Belediye Başkanı Yücel Barakazi, beraberinde Başkan Yardımcıları Veysel Koç ve Ahmet Korkutata ile birlikte Kültür Caddesi’nde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Barakazi, doğalgaz çalışmalarını inceledi

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, çarşı merkezinde devam eden doğalgaz çalışmalarını inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.
Belediye Başkanı Yücel Barakazi, beraberinde Başkan Yardımcıları Veysel Koç ve Ahmet Korkutata ile birlikte Kültür Caddesi’nde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi. Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Barakazi, çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi.
Çarşı merkezi ve dört mahallede çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Başkan Barakazi, “Çarşı merkezinde başlayan doğalgaz çalışması şuanda Kültür Caddesi’nde devam ediyor. Bununla birlikte Şehit Mustafa Gündoğdu, Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler ve Selahaddin-i Eyyübi mahallelerinde abone bağlantıları ve altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Ramazan ayından önce çarşı merkezindeki çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.
Doğalgaz çalışmalarının doğru ve zamanında yapılması için bütün imkanların seferber edildiğini kaydeden Barakazi, “Firma yetkilileriyle sürekli irtibat halindeyiz. Belediyemizin teknik ekibi de düzenli olarak kontrollerini sağlıyor. Teknik ekiplerce belirlenen malzemeler doğalgaz çalışmasında kullanılıyor. Çarşı merkezindeki esnaflarımıza rahatsızlık vermeden çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalardan dolayı trafikte aksamalar yaşansa da, toz ve ses gürültüsü esnaf ve vatandaşlarımızı rahatsız etse de yatırımın sonunda refah sağlanacak. Esnaf ve vatandaşlarımızın bu geçici çalışmadan dolayı rahatsızlık duymamalı. İlimiz için büyük bir nimet olan doğalgaz yatırımı için çalışmalara destek verilmelidir”ifadelerini kullandı.
Kültür Caddesi üzerindeki esnafları da ziyaret eden Barakazi, doğalgaz çalışmalarından kaynaklanan sıkıntıları dinleyerek sabırlı olmalarını istedi.
Belediye tarafından yürütülen çalışmalara dair esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Barakazi, çalışmalara dair bilgi aktardı.

Başkan Barakazi, doğalgaz çalışmalarını inceledi

Başkan Barakazi, doğalgaz çalışmalarını inceledi

Başkan Barakazi, doğalgaz çalışmalarını inceledi

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