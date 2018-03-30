Başkan Baran: “400 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik”

AK Parti Körfez İlçe Yerel Yönetimler Danışma Meclisi’nde 4 yıl boyunca hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “150 milyon liralık yatırım sözü vardı, 400 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik” dedi

AK Parti Körfez İlçe Yerel Yönetimler Şurası ve 87. İlçe Danışma Meclisi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Selattin Kabadayıoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri katıldı.

Programda söz alarak ilçede hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren Başkan İsmail Baran, “Bizler sözün eri olan teşkilatlarız. Görevi devraldığımda alt yapısı olan bir belediye aldık. Güzel bir ekip oluşturduk ve verdiğimiz sözlerin yüzde 70’ini tamamladık, yüzde 30’unu da planladık. Tabi bizim halkımıza vaat ettiğimiz projelerin tutarı 150 milyon liraydı. Ama biz 4 yılda 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Vaat etmediğimiz birçok projeyi hayata geçirdik. Vatandaşın ihtiyacı olan projeleri önceliğe aldık. Çünkü AK Parti belediyeciliğinin merkezinde insan yer alıyor. Bizler de onların ihtiyaçları doğrultusunda projelerimize yön verdik” dedi.

İlimtepe’de yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Baran, “İlimtepe’ye 10 milyon liralık bir yatırım yaptık. İlimtepe bizler için önemliydi. İlk olarak İlimtepe için ulaşım ağını genişletme adına çalışmalar başlattık. Hacı Osman Mahallemizden İlimtepe’ye ulaşımı sağlayan yolu duble hale getiriyoruz. Yol genişletme çalışması neredeyse bitme noktasına geldi. Kısa süre içerisinde de asfaltını atacağız. TOKİ’ye 310 dönüm yer verdik ve bölgede bir yatırım yapmasının önünü açtık” diye konuştu.

Eğitim alanındaki çalışmaları da anlatan Baran, “700 öğrencilik bir yüksekokul sözümüz vardı. Eski belediye binamızın olduğu alanda iki bina vardı. Oldukça eski bir binaydı. 21 bin metrekare alanda 20 milyon liraya mal olan 5 katlı bir fakülte binamızı Temmuz sonu itibariyle de teslim edeceğiz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında, Yabancı Diller Yüksekokulu burada hizmet verecek. Aynı zamanda Uluslararası Lojistik ve Ticaret Yüksek Okulu’da gelecek. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık beyle yaptığımız görüşmelerde Hereke’de bir fakülte daha olması noktasında fikir birliğine vardık. Bir fakülte daha yapacağız. Hukuk Fakültesi’ni oraya getireceğiz. Bu konuda rektörümüzün taahhütleri var. En büyük sanayi ilçesi, liman kenti ve eğitim kenti ve tarih kenti olacak” şeklinde konuştu.

70 milyon lira borcun ödendiğine dikkat çeken Baran, “Borçsuz bir belediye hayal ettik. 4 yılda 70 milyon liralık bir borcu ödedik. Faiz yükümüzü üzerimizden atmamız lazımdı. Yaptığımız bütün projeler kendi imkanlarımız ve öz kaynaklarımızla yapıldı. Kredi ile bir tane proje yapmadık, yapmayacağız. Körfez, 2023 yılına hazır. 2053 hedeflerine AK kadrolarımız ile birlikte adım adım yürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın sunumunun bitmesinin ardından soru-cevap kısmına geçildi.