Başkan Baran; “Hesaplar bozuldu”

Körfez Ticaret Odası yönetimini ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Kurulan oyunlar bozuldu, hesap yapanların hesapları bozuldu” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu ve meclis üyelerini makamında ağırladı. Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan İsmail Baran, yeni görevlerinde başarılar diledi. Körfez’de ortak çalışmayı önemsediklerini belirten ve Başkan İsmail Baran’a samimi karşılamasından dolayı teşekkür eden Recep Öztürk, güzel bir süreç geçirdiklerini ve çalışmaya başladıklarını belirtti.

Yapacak çok iş olduğuna dikkat çeken Başkan Baran, “Huzur içerisinde güzel bir kongre süreci yaşadınız. Bunun için sizleri tebrik ediyorum. Körfez hepimizin. Büyük bir aileyiz. İlçemizin geleceğini çok daha iyi inşa etme adına beraber istişare anlayışıyla kararını vereceğiz. 2023-2053 hedefleri ışığında yapacak çok işimiz var. Ve bunları el birliği, gönül birliği içerisinde birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Erken seçim hakkında düşünceleri sorulan Başkan Baran, “Ekonomik baskılar ile gündemin değiştirilmesi, Suriye’de ve ülkemizde terörle mücadelede alınan başarıları hazmedilmemesi neticesinde 24 Haziran erken seçim kararı alındı. Bu karar ile kurulan oyunlar bozuldu, hesap yapanların hesapları bozuldu. İş dünyası da bu karara olumlu baktı. Çünkü Türkiye’nin istikrarı sağlayacak, belirsizliğin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin olduğu bir dönemi 2019 yılına kalmadan bir an önce yakalayacağız. İnanıyorum ki 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına seçimler büyük bir dönüm noktası olacaktır” diye konuştu.