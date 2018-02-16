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Başkan Baran STK temsilcilerini ağırladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 17:17 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta boyunca kent dinamiklerini makamında ağırlamayı sürdürdü.Kamu yöneticileri, dernek ve STK temsilcilerini hafta boyunca makamında ağırlamayı sürdüren Başkan Baran’ı ziyaret edenler arasında; İSU Körfez Şube Müdürü Muhammer Bektaş, Yarımca 10 Nolu Minibüsçüler Kooperatif Başkanı İsmail Kahrıman, Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık, Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Körfez Şube Başkanı Durmuş Yıldırım ve Körfez Ülkü Ocakları Başkanı H.

Başkan Baran STK temsilcilerini ağırladı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta boyunca kent dinamiklerini makamında ağırlamayı sürdürdü.
Kamu yöneticileri, dernek ve STK temsilcilerini hafta boyunca makamında ağırlamayı sürdüren Başkan Baran’ı ziyaret edenler arasında; İSU Körfez Şube Müdürü Muhammer Bektaş, Yarımca 10 Nolu Minibüsçüler Kooperatif Başkanı İsmail Kahrıman, Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık, Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Körfez Şube Başkanı Durmuş Yıldırım ve Körfez Ülkü Ocakları Başkanı H. Ali Perktaş da yer aldı.
Başkan Baran, ilk olarak İSU Şube Müdürü Muhammer Bektaş ve yöneticileri ağırladı. Başkan Baran, hem ziyaret hem de toplantı şeklinde gerçekleşen buluşmada Körfez’de başlanan alt yapı çalışmaları ve yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu, bilgi aldı. Başkan Baran daha sonra Yarımca 10 Nolu Minibüsçüler Kooperatif Başkanı İsmail Kahrıman’ı ağırladı.
Başkan Baran, Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık ve hastane yönetimini de makamında kabul etti. Yeni hastane ek binasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Körfez Şube Başkanı Durmuş Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de yapılan hizmet ve desteklerden dolayı Başkan Baran’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Başkan Baran, Körfez Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan H. Ali Perktaş ile birlikte Belediye Meclis üyesi Mehmet Gümüş’ü de makamında ağırladı.

Başkan Baran STK temsilcilerini ağırladı

Başkan Baran STK temsilcilerini ağırladı

Başkan Baran STK temsilcilerini ağırladı

Başkan Baran STK temsilcilerini ağırladı

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