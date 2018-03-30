Başkan Biçer’den köy ziyaretleri

AK Parti Simav İlçe Başkanı Adil Biçer, ilçe teşkilatı olarak Simav’ın bütün köylerini ziyaret edeceklerini söyledi.
Biçer, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar ’çalınmadık kapı bırakılmayacak’ talimatı üzerine, AK Parti Simav Teşkilatı olarak, tüm köyleri ziyaret edeceklerini belirtti.
Başkan Adil Biçer, “Sorunları ve istekleri yerinde görmek ve el birliğiyle çözüm üretebilmek amacıyla ilk ziyaretlerimizi Aksaz, Kusumlar ve Ahmetli köylerimize yaptık. Köylerdeki vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Ülkemizin, içte ve dışta başarıyla sürdürdüğü terörle mücadelenin yanında, büyüme hızının 7,4 olarak açıklanması vatandaşlarımızın gözünden kaçmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktiflerini, emir ve tavsiyelerini, her gittiğimiz mahalle, belde ve köylerde anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (MEİ-EFE)
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