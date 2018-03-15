Başkan Bilgilendirme Toplantısı Yaptı...

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, muhtar ve azalara icraatlarını anlattı.
Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır tarafından Kullar Kültür Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilçedeki tüm muhtarlar ve muhtar azaları, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali ve ilçe teşkilatı yöneticileri katıldı.
Yıldırır, görevi devraldığı günden buyana yaptığı tüm çalışmaları ve yapacak olduğu projeler hakkında bilgi verdi. Hazırladığı sunum ile katılımcıları icraatlarını anlatan Yıldırır, katılımcıların sorularına cevap vererek, görüş ve önerilerinin dinledi.
Yıldırır’ın vatandaşların, görüş, öneri ve taleplerinin tek tek not aldığı toplantıda davetlilere yeme de ikram edildi.
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