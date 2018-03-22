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Başkan Cahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Başbakan Yıldırım’a Uşak’ın selamını iletti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, hemşehrilerinin selamını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Başbakan Yıldırım’a iletti.Ankara Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda ’101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni’ düzenlendi.Törene Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı.

Başkan Cahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Başbakan Yıldırım’a Uşak’ın selamını iletti

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, hemşehrilerinin selamını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Başbakan Yıldırım’a iletti.
Ankara Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda ’101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni’ düzenlendi.
Törene Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen Cahan Uşaklıların selamını iletti.
Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Törenine katıldık. Uşak’ta yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a hemşehrilerimizin selamlarını ilettik." dedi.
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.

Başkan Cahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Başbakan Yıldırım’a Uşak’ın selamını iletti

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