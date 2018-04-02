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Başkan Çakır: Vatandaşımızın devletine olan güveni tam

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, ilçe teşkilatı olarak Şaphane’nin bütün köylerini ziyaret edeceklerini söyledi.Başkan Çakır, yaptığı açıklamada, ’’İlk olarak Çamköy ve Ayvacık köylerimizi ziyaret ettik.

Başkan Çakır: Vatandaşımızın devletine olan güveni tam

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, ilçe teşkilatı olarak Şaphane’nin bütün köylerini ziyaret edeceklerini söyledi.
Başkan Çakır, yaptığı açıklamada, ’’İlk olarak Çamköy ve Ayvacık köylerimizi ziyaret ettik. Ziyaretimize İl Genel Meclis Üyemiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Belediye Meclis Üyelerimiz katılıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar ’çalınmadık kapı bırakılmayacak’ talimatı üzerine, AK Parti Şaphane Teşkilatı olarak, tüm köyleri ziyaret edeceğiz. Sorunları ve istekleri yerinde görmek ve el birliğiyle çözüm üretebilmek amacıyla bu ziyaretleri yapıyoruz. Köylerdeki vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Ülkemizin, içte ve dışta başarıyla sürdürdüğü terörle mücadelenin yanında, büyüme hızının 7,4 olarak açıklanması vatandaşlarımızın gözünden kaçmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve tavsiyelerini, her gittiğimiz köyümüzde anlatıyoruz. Vatnadaşlarımızın devletimize olan güvenini açıkça görmek bizi çok sevindiriyor.’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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