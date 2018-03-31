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Başkan Çavuş’tan ‘tütün’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, tütün konuyla ilgili iktidarı eleştirerek, Adıyaman’da ki tütün üreticilerinin mağdur edilmemesini istedi.Tütün konusunda iktidarın üreticiyi vaat ettiği sözleri yerine getirmediğine dikkat çeken CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, hükümetin ‘tütün yasal statüye kavuşacak, kooperatifler kurulacak cüzii vergiler ile vatandaş tütününü serbestçe satabilecek’ dediğini ancak gerçeğin öyle olmadığını savundu.Çavuş açıklamasında, “Ne kooperatifler kurulsun, diye alt yapı çalışması yapıldı, nede uzatılan eski kanun uygulandı.

Başkan Çavuş’tan ‘tütün’ açıklaması

CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, tütün konuyla ilgili iktidarı eleştirerek, Adıyaman’da ki tütün üreticilerinin mağdur edilmemesini istedi.
Tütün konusunda iktidarın üreticiyi vaat ettiği sözleri yerine getirmediğine dikkat çeken CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, hükümetin ‘tütün yasal statüye kavuşacak, kooperatifler kurulacak cüzii vergiler ile vatandaş tütününü serbestçe satabilecek’ dediğini ancak gerçeğin öyle olmadığını savundu.
Çavuş açıklamasında, “Ne kooperatifler kurulsun, diye alt yapı çalışması yapıldı, nede uzatılan eski kanun uygulandı. Her gün ya iş yerleri baskına uğruyor yada taşıma şirketleri kargolar şahsi araçlarda tütün yakalanıyor.Daha önceden kanunda bir boşluk vardı. Vatandaş 50 kiloya kadar ticari amaç olmaksızın serbest şekilde tütününü satıyordu. Şimdi kanun çok net ve acımasız. Geçen yıllarda üretici ektiğini iyi fiyata ve rahatlıkla satıyordu oysa bu sene bütün ambarlar tütün dolu ve tüccar almıyor. Çünkü baskı üretenden tüketene kadar herkesimi etkiliyor. Etkilemeye de devam edecek. Bu ekonomik dar boğazda tütün yasağı sebebi ile Adıyaman’da her sektör darbe alıyor. Gelin bu tütün yasası için üretici, dağıtıcı, satıcı ve tüketicinin ortak fayda göreceği bir düzenleme yapalım. Ekmeğin siyaseti olmaz. Tütün Adıyaman için ekmektir. Ekmek ile oynamayın yazıktır, günahtır. Adıyaman barış, kenti hoşgörü kentidir. Adıyaman ekmeğini tütünden çıkarıyor gelin bu şehre yazık etmeyin. Yeniden ırgatlığa mahkum etmeyin” şeklinde konuştu.

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