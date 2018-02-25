HABER

Başkan Çeleğen: "1 lira para yediğimi kanıtlasınlar istifa ederim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 16:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın AK Parti’li Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, kendisi hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını yalanladı.Başkan Çeleğen, düzenlediği basın toplantısında, hakkında çıkan iddiaların kanıtlanması durumunda görevinden istifa edeceğini söyledi.CHP Grup Başkanı Vekili Özgür Özel’in açıklamalarının ulusal ve yerel medyada yer almasıyla birlikte gazetecilerle bir araya gelen Ekinözü Belediyesi Başkanı Çeleğen, "Bugün şahsım ile ilgili önce ulusal ve yerel medyada yer alan aslı astarı olmayan haberlere rastladık.

Başkan Çeleğen: "1 lira para yediğimi kanıtlasınlar istifa ederim"

Kahramanmaraş’ın AK Parti’li Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, kendisi hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını yalanladı.
Başkan Çeleğen, düzenlediği basın toplantısında, hakkında çıkan iddiaların kanıtlanması durumunda görevinden istifa edeceğini söyledi.
CHP Grup Başkanı Vekili Özgür Özel’in açıklamalarının ulusal ve yerel medyada yer almasıyla birlikte gazetecilerle bir araya gelen Ekinözü Belediyesi Başkanı Çeleğen, "Bugün şahsım ile ilgili önce ulusal ve yerel medyada yer alan aslı astarı olmayan haberlere rastladık. Daha önce Ekinözü Belediyesi’nde 4 dönem hesap işleri müdürlüğü yapmış bir kişi tarafından iftiraya uğradık. Bizde artık bıçak kemiğe dayandığı için bunları açıklamak zorunda kaldık. Ben Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi mezunuyum, sizde Ekinözü’nde bir kamuoyu listesi yapın 36 yıllık kamu çalışanı olarak ben bir lira para yemişsem belediye başkanlığımdan istifa edeceğim" dedi.
Şikayet üzedirine İçişleri Bakanlığından müfettişler geldiğini ve soruşturma izni çıkmadığını söyleyen Başkan Çeleğen, "Ama bu kişi iftira atmaya devam etti. Hiç bu iftiraların bizimle ilgisi alakası yoktur. Tabi biz Ekinözü Belediyesi olarak asılsız iddialarda bulunan ulusal ve yerel basını mahkemeye vereceğim. Bu iddiaları ne Cumhurbaşkanımız ne de İçişleri Bakanımız kabul etmez. Bu iddiaların aslının çıkması halinde istifa edeceğim” diye konuştu.

Başkan Çeleğen:

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor

Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor

Son dakika! İngiltere'de bir binada patlama

Son dakika! İngiltere'de bir binada patlama

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söke’de CHP’li gençlere parti okulu eğitimi

Söke’de CHP’li gençlere parti okulu eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Kalkınma Bakanı Elvan: "Güvenlik tesis edilince Suriyelilerin ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz"

Kalkınma Bakanı Elvan: "Güvenlik tesis edilince Suriyelilerin ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz"

CHP'li genel başkan yardımcılarından Antalya'da konferans

CHP'li genel başkan yardımcılarından Antalya'da konferans

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize ihanet edenlere saygımız olmaz (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize ihanet edenlere saygımız olmaz (3)

Bakan Demircan: “Afrin harekatında birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor”

Bakan Demircan: “Afrin harekatında birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.