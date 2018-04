Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği Yerel Yönetimler 2017 Yılı Değerlendirme ve 2018 Yılı Çalışma Kampı Toplantısı’na katıldı. Başkan Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Milletvekillerinin de katıldığı toplantıda üç yılda yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Başkan Çelik, Kayseri için gece gündüz çalıştıklarını belirtti ve şehrimizi kalkındırmak için aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler 2017 Yılı Değerlendirme ve 2018 Yılı Çalışma Kampı Toplantısı’na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis ve Sami Dedeoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, ve ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin üç yılda yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu üç yılı dolu dolu geçirdiklerini söyledi. Belirledikleri “Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Gelişim” vizyonu çerçevesinde öncelikle planlamaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, Ulaşım Master Planı, Kentsel Dönüşüm Master Planı, Tarımsal Gelişme Ana Master Planı ve Üst Ölçekli Ana İmar Planı’nı yaptıklarını kaydetti.

“HER METREKAREDE İZİMİZ VAR”

Üç yılda yapılanları ana başlıklarıyla ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Üç yılda toplam bedeli 1,5 milyar TL olan 742 ihale yaptık. 5 bin 700 noktada çalıştık. 656 kilometre sıcak asfalt yol, 1300 kilometre sathi kaplama yol yaptık. 2 milyon 650 bin metrekare kilitli parke ile rekor kırdık. 42 spor sahası yaptık. 259 tarım makinesi, 344 çocuk oyun grubu dağıttık. 275 bin metrekare ilave yeşil alan, 17 sosyal yaşam merkezi, 15 köprülü kavşak üç seneye sığdırdığımız işler oldu” dedi.

Ulaşım projeleri kapsamında yapılan yol ve kavşak çalışmaları ile toplu taşım alanında yapılan yatırımları ana başlıklarıyla anlatan Başkan Çelik, alt yapı yatırımlarına da değinerek KASKİ’nin alt yapıda rekor kırdığını söyledi. Başkan Çelik, KASKİ’nin üç yılda 655 milyon TL’lik yatırım yaptığını belirtti.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nden de bahseden ve 4 milyar TL’lik yatırımla 147 yıllık belediyecilik tarihinin en büyük projesi olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Bir taraftan belediyeyi yönetirken şehrin ekonomisini de büyütmek istiyoruz” dedi ve Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi hakkında bilgi verdi. 5,5 milyon metrekare arsanın alt yapısını hazırlayarak besicilere vereceklerini ifade eden Çelik, Haziran, Temmuz gibi arsaların hak sahiplerini verilmeye başlanacağını söyledi. Başkan Çelik, projenin şehrimize organize sanayi kadar ekonomik değer katacak bir proje olduğunu kaydetti.

Yeşil alan yatırımlarından da bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 29 Nisan’da Keykubat Kent Park’ta çok büyük bir ağaçlandırma çalışması yapacaklarını dile getirdi. İlçelere yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olsun mantığıyla çok büyük yatırımlar yaptık” dedi. Başkan Mustafa Çelik, Kadın ve Gençlik Merkezleri, alt ve üst yapı yatırımları, tarım ve hayvancılığa destek çalışmaları gibi yatırımların önemini vurguladı.

Daha güzel bir Kayseri, daha konforlu bir kent hayatı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, beş yıldızlı sosyal yaşam merkezleri, uyumlu çalışmayla kamuya yapılan binalar ve eğitimin hizmetine sunulan okullar, Kent Ekmek yatırımı, kültür sanat çalışmaları, okuyan ve okutan şehir olabilmek için yapılan kütüphane yatırımları, Bilim Merkezi, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Mola Evleri, Talas Gençlik Merkezi olan eski Amerika Koleji, Şehir Mezarlığı’nda yapılan çalışmalar, sporda yapılan çalışmalar, Fizyo Spor Merkezi, amatör spor tesisi ve destek çalışmaları, KAYMEK ve KAYTUR çalışmaları ile BÜSAM’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal yardım çalışmalarından da bahsederek her yaraya merhem her derde deva olmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, Sosyal Yardım Kartı, YADES, Kayseri Kardeşlik Platformu gibi çalışmaları anlattı. Konuşmasında Erciyes projesinden de bahseden Başkan Çelik, tanıtıma çok önem verdiklerini söyledi ve tanıtım çalışmalarıyla Erciyes’teki ziyaretçi sayısının ikiye katlandığını kaydetti.

“HİZMET GÖTÜRÜLMEYEN İNSAN KALMAMIŞ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in sunumunun ardından bir değerlendirme yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Üç yıla bu kadar çok icraatın sığdırılmış olmasından dolayı tebrik eden Yıldız, “Diğer illerle karşılaştırdığımızda Kayseri’nin modern yüzü tarihle birleştirilmiş. Dokunmadığınız insan katmanı kalmamış. Fakir, zengin ayrımı olmaksızın her kesime hizmet götürülmüş. Tebrik ediyorum” dedi.