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Başkan Çetinbaş ve Milletvekili Gazel Emet’in sorunlarını dinledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Emet Termal Otel’de Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan toplantıda, Emet’in sorunları hakkında istişarelerde bulundu.AK Parti İl Başkanı Çetinbaş, yaptığı açıklamada, ’’Emet İlçemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile bir araya gelerek Emet’te yapılan çalışmalar hakkında Sivil Toplum Kuruluşlarımızın görüş, öneri ve taleplerini dinleyip istişarelerde bulunduk.

Başkan Çetinbaş ve Milletvekili Gazel Emet’in sorunlarını dinledi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Emet Termal Otel’de Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan toplantıda, Emet’in sorunları hakkında istişarelerde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Çetinbaş, yaptığı açıklamada, ’’Emet İlçemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile bir araya gelerek Emet’te yapılan çalışmalar hakkında Sivil Toplum Kuruluşlarımızın görüş, öneri ve taleplerini dinleyip istişarelerde bulunduk. İlçe teşkilatımız ile Milletvekilimiz İshak Gazel’in de katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptık’’ dedi.
AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, "İl başkanımız Ali Çetinbaş ve Milletvekilimiz İshak Gazel’in de katılımları ile Emet Termal Resort Otelde yönetim kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımızla beraber istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantımızın 2. kısmında bize katılan STK başkanlarımıza davetimizi kırmayarak teşrif ettiler. Emet ilçemizde yapılması istenen yatırımların masaya yatırıldığı toplantı oldukça verimli geçti. STK temsilcilerimiz taleplerini ilettiler. İl Başkanımız Ali Çetinbaş ve Milletvekilimiz İshak Gazel’e bu verimli istişare toplantısı için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. (YD-EFE)

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