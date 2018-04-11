Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Kadın Kollarını ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan 5. Kadın Kolları Olağan Kongresinde Kocasinan Kadın Kolları Başkanı olarak seçilen Selvi Karahan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Çolakbayrakdar, hoş sohbetlerin yaşandığı ziyarette, “Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden yürüyor ve hanımlar için yaptığı hizmetleri bizler de uyguluyoruz” dedi.

AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Selvi Karahan ve yönetim kurulu üyelerini Encümen Salonunda misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Kadın kollarının önemli görevleri fedakarca yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden yürüyor ve hanımlar için yaptıkları hizmetleri bizler de uyguluyoruz. Özellikle Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde 7’den 70’e herkese hizmet ulaştırıyoruz. Hanım kardeşlerimiz, mahalle ziyaretlerinde belediyenin yaptıkları hizmetleri hem anlatması hem de vatandaşlardan gelen talepleri bizlere ulaştırması noktasında büyük bir gayret gösteriyorlar. Kocasinan Belediyesi olarak bizler yaptığımız yatırımlar ve projelerimizle her zaman 7’den 70’e her kesimin yanındayız. Bu vesileyle önemli hizmetlere vesile olan önceki Başkan Şerife Bozdoğanlı’ya teşekkür ediyor, yeni seçilen Selvi Karahan ve ekibine hayırlı olsun diyor, başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.