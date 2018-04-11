HABER

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Kadın Kollarını ağırladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan 5.

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Kadın Kollarını ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan 5. Kadın Kolları Olağan Kongresinde Kocasinan Kadın Kolları Başkanı olarak seçilen Selvi Karahan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Çolakbayrakdar, hoş sohbetlerin yaşandığı ziyarette, “Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden yürüyor ve hanımlar için yaptığı hizmetleri bizler de uyguluyoruz” dedi.
AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Selvi Karahan ve yönetim kurulu üyelerini Encümen Salonunda misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Kadın kollarının önemli görevleri fedakarca yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden yürüyor ve hanımlar için yaptıkları hizmetleri bizler de uyguluyoruz. Özellikle Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde 7’den 70’e herkese hizmet ulaştırıyoruz. Hanım kardeşlerimiz, mahalle ziyaretlerinde belediyenin yaptıkları hizmetleri hem anlatması hem de vatandaşlardan gelen talepleri bizlere ulaştırması noktasında büyük bir gayret gösteriyorlar. Kocasinan Belediyesi olarak bizler yaptığımız yatırımlar ve projelerimizle her zaman 7’den 70’e her kesimin yanındayız. Bu vesileyle önemli hizmetlere vesile olan önceki Başkan Şerife Bozdoğanlı’ya teşekkür ediyor, yeni seçilen Selvi Karahan ve ekibine hayırlı olsun diyor, başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Kadın Kollarını ağırladı

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Kadın Kollarını ağırladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kameradaÜmraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kamerada
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.