Başkan Doğan, “Gençler enerjimize enerji katıyor”

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Semih Furkan Koç ve yönetiminin ziyaretin konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Gençler enerjimize enerji katıyor” dedi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Semih Furkan Koç ve yönetimi İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Ziyaret için Kent Konseyi üyelerine teşekkür eden Başkan Doğan, gençlerle bir arada olmanın kendisine ayrı güç ve heyecan verdiğini belirtti. Ziyarette gençlere öğütler veren Başkan Doğan, “Sizler gibi enerjik, dinamik gençleri görmek enerjimize enerji katıyor. Gençlerimiz, şehrimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için bir araya gelmişler. Böyle bir görevi üstlendikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de bir belediye başkanının yanı sıra, bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım” dedi.

Gönüllülükle yapılan işlerin değerinden bahseden Başkan Doğan, “Sivil toplum örgütlerinde görev almak çok önemlidir. Sizlerin bu işten aldığınız bir maaşınız yok, bu işi yaptığınız için kimse size para da vermiyor. Vaktinizi, emeğinizi, bazen de paranızı harcıyorsunuz. Gönüllülük esasıyla yapılan her şey değerli ve çok anlamlıdır. Sizlerin yaptığı bu gönüllü hizmetin pahası da biçilmez. Bu yönetim içerisinde olmak, bu masanın etrafında oturmak çok değerli bir davranış. Ben bu çalışmaları gençliğimiz, geleceğimiz adına çok değerli görüyorum. Belli birikim ve tecrübenin ardından genç yaşta bizlerin yaptığımız işlere talip olmalısınız, olacaksınız da. Ben şahsım adına bunu çok istiyorum” şeklinde konuştu.

Gençlerin vatanı için her türlü fedakarlığı yapan akıllı bireyler olduğuna dikkat çeken Başkan Doğan, “Ben gençliğimizi çok iyi görüyorum. Bizim gençlerimizin genlerinde tarihten gelen inanç, gelenek ve görenekler var. Bu onlar için çok büyük bir güç. Bizim gençliğimizdeki bu güç, bu potansiyel Orta Asya’dan, Malazgirt’ten, Yavuz Sulatan Selim’den, Fatih Sultan Mehmet’ten, Atatürk’ten bugüne kadar geliyor. Dün vardı, bugün var, yarınlarda da olacak. Gençlerimiz vatanını, milletini, bayrağını, ezanını seven ve onun uğrunda da her tür fedakarlığı yapan akıllı ve becerikli bireylerdir. Bugün Afrin’de kahramanlarımız bu değerleri için gözlerini kırpmadan mücadele ediyorlar. Bizim bu mücadelemiz dünyayı bir kez daha kıskandırıyor” ifadelerini kullandı.

Gençlerin ülke için verdikleri mücadeleye de değinen Doğan, “Çok geçmişe gitmeden gençlerimizin vatan ve millet mücadelesini 15 Temmuz da görebilirsiniz. Her kesimden pırıl pırıl gencimiz o hain hareketin karşısında durarak bir anlamda ülkemizin demokrasisini ve geleceğini kurtardı. Sizden beklentimiz kendinizi daha iyi yetiştirin. Bir yandan mesleğinizde daha fazla uzmanlaşırken, diğer yandan da edebiyat, sanat gibi sosyal alanlarda da kendinizi geliştirmelisiniz. Daha çok kitap okuyun, daha çok edebiyatla ve sanatla, sporla uğraşmalısınız. Eğer kendinize bu birikimi yaparsanız yarınlarda çok daha güçlü olabiliriz” diyerek sözlerini sonlandırdı.