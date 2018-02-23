Başkan Doğan’a teşekkür ziyareti

Süleymaniye Köyü Muhtarı Nazmi Özdemir, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a yapılan hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Süleymaniye Köyü Muhtarı Nazmi Özdemir’in İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a ziyaretinde muhtarlık azaları Mehmet Aktaş, Ahmet Selvi, Zeki Çetinkaya ve ayrıca Belediye Meclis üyesi Mehmet Çetin yer aldı.

Muhtar Nazmi Özdemir ziyarette, "Başkanımıza köyümüze yaptığı hizmetler için teşekkür etmek istedik. Belediye Başkanımız sayesinde köyümüzde parke döşenmedik tek bir adım yer kalmadı. Her türlü sorunumuzu belediyeye ilettiğimizde kısa süre içinde çözülüyor. Köyümüzde İzmit Belediye Başkanımız sayesinde hiçbir sorun ve eksik kalmadı dersem yeridir" dedi.

Muhtar ve azaları tarafından fındık ve ıhlamur hediye edilen Başkan Doğan ise "Bizler köylerimizi seviyoruz, köylerimizdeki yaşam kalitesinin daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. İzmit Belediyesi olarak 50 köy 52 mahallemize eşit hizmet götürme çabasındayız. Bizim köylerimiz Avrupa’nın en güzel köyleri. Eskiden köyden şehre olan göçü, yaptığımız hizmetlerle şehirden köye şeklinde dönüştürme çabası içindeyiz. Onlarca köyümüzde evlerin kapılarına kadar parke döşedik. Çeşmeler yaptık, camilere, okullara destek olduk. Konaklar yaparak köylümüzün yaşam kalitesini daha da arttırıyoruz. Hemen her köye çocuk parkları yapıyoruz. Ziraat mühendisimiz, veteriner hekimimiz sık sık köyleri ziyaret ederek istek ve şikayetleri dinliyorlar, hayvancılık ve tarım başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Köylerimizi, köy dokusu ve köy havasında şehir konforuyla buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.