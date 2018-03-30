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Başkan Doğan’dan Avrupa Konseyi’ne sert tepki:” Gittiğiniz yol doğru yol değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

Fransa’da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Gittiğiniz yol doğru yol değil, yanlış yoldasınız.

Başkan Doğan’dan Avrupa Konseyi’ne sert tepki:” Gittiğiniz yol doğru yol değil”

Fransa’da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Gittiğiniz yol doğru yol değil, yanlış yoldasınız. Bu yanlıştan bir an önce dönün” dedi.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katıldı. Kongrede Türkiye aleyhinde yapılan eleştirilere tepki gösteren Başkan Doğan, “Gittiğiniz yol doğru yol değil. yanlış yoldasınız. Bu yanlıştan bir an önce dönün” dedi.
Avrupa Konseyi’nin Türkiye aleyhinde karar almayı gelenek haline getirdiğini belirten Doğan, “Türkiye karşıtı olmaktan artık vazgeçin. Sizler ne yaparsanız yapın, ne karar alırsanız alın Türkiye’nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Er geç büyük ve güçlü Türkiye aleyhinde aldığınız kararlardan gün gelecek pişman olacaksınız. Avrupa olarak uçurumun kenarındasınız. Kimse bu konseyi Türkiye karşıtı siyasetine alet etmesinler. Bu demokrasiye de bu kurumada bu kurum altındaki diğer ülkelere de büyük bir haksızlıktır. Uluslararası ilişkilerde çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bölünme ve ayrışma, işbirliği ve dayanışmanın yerini almış durumda. Tehlikeli bir gidiş içerisindeyiz. Avrupa ırkçı akımlar, mülteci karşıtı durumlar, İslamofobi gibi olaylarla uçurumun kenarından geçerken, stratejik çıkarlar için, kısa süreli politik tercihlere bu birlik kurban edilmemelidir” diye konuştu.

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