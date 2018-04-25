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Başkan Duran güven tazeledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

AK Parti Van İl Kadın Kolları’nın 5.

Başkan Duran güven tazeledi

AK Parti Van İl Kadın Kolları’nın 5. Olağan il kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut Başkan Havva Duran güven tazeledi.
Bir düğün salonunda gerçekleşen kongreye, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bölge Koordinatörü MYK Belma Erdoğan, MKYK Bölge Koordinatörü Canan Baran İzgi, ilçe başkanları, ilçe kadın ve gençlik kolları ve delegeler katıldı. Divan’ın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti’nin kadınlarla güçlenip büyüdüğünü ifade ederek, “Geleceğimiz için, ocaklarımızda kaynayan çorbanın bereketi için, vatanımızın bekası için her daim fedakar ak sevdanın ak neferleriyiz. Kadınlar inanırsa, güvenirse; yılmadan yorulmadan davasına sahip çıkar, korur, kollar ve mücadele eder. Bizler her zaman davamıza inandık, üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirme gayreti içinde olduk” dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara indiklerini hatırlatan Duran, “milli iradeye sahip çıkmak için sabahlara kadar nöbet tuttuk. Yaz kış, yağmur çamur demeden aydınlık yarınlar için vatanımızın bekası için sabah evden çıkıp akşam eve dönen tüm kadın kolları teşkilatlarıma, ilçe başkanları ve yönetimlerine, mahalle başkanlarıma, sandık müşahitlerime ve bizleri hoşgörü ile karşılayan tüm eşlere, anne babalara sabırlarından dolayı teşekkür ediyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde Havva Duran, Van Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.

Başkan Duran güven tazeledi

Başkan Duran güven tazeledi

Başkan Duran güven tazeledi

Başkan Duran güven tazeledi

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