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Başkan Ercan: “Cumhur ittifakını destekliyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Erdem Ercan yaptığı açıklamada, ‘Cumhur ittifakını’ desteklediklerini belirtti.Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Erdem Ercan yaptığı yazılı açıklamada ‘Cumhur ittifakını’ desteklediklerini belirtti.

Başkan Ercan: “Cumhur ittifakını destekliyoruz”

Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Erdem Ercan yaptığı açıklamada, ‘Cumhur ittifakını’ desteklediklerini belirtti.
Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Erdem Ercan yaptığı yazılı açıklamada ‘Cumhur ittifakını’ desteklediklerini belirtti. Ercan, “Ülkemiz ve yüce milletimiz geleceği açısından önemli dönüm noktalarından bir tanesine daha girmiş bulunmaktayız. Birilerinin Büyük Türkiye bekası ile dertlenirken birilerinin halen milli düşünemeyerek yüreğimizde taşıdığımız beka meselesinin hassasiyetine aykırı davranmaktan vazgeçmediği bu günlerde kendimizi bir kez daha tanıtmak, Türk gençliğinin kim olduğunu hatırlatmalarını isteriz. Ülkemizin her kritik anında ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurmanın Türk gençliğinin asli vazifesi olduğunun farkında olarak yaşadığımız en zor süreçlerde dahi vazifemizi eksiksiz yerine getirmenin arzusuyla yürümeyi hiçbir zaman bırakmadığımız hatta ve hatta bırakmayı dahi hiçbir zaman düşünmediğimiz kutlu gördüğümüz Muhsin Başkanımızdan bizlere miras kalan bu yolda hedefimize doğru devam ettik ve 20 ilde, on binlerce neferimizle güçlü bir aile inşa ettik. Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı ve tüm neferlerinin sözcüsü olarak ‘Büyük ve güçlü Türkiye ideali ile yürekleri yanan gençler olan bizler kritik kelimesinin dahi süreci anlatmakta yetersiz olduğu bu günlerde Milli Birliğin ve Beraberliğin 15 Temmuz ruhuyla kalkmış olduğu şahlanışını sürdürebilmek için, iç ve dış nifak tohumlarının yeniden hayat bulmaması için kumpasçıların kurgularının başlarına yıkılması için gür sesimizle haykırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim çağrısına sayın Devlet Bahçeli’nin büyük pay sahibi olduğu ‘Önce Ülkem’ düsturuna dayanarak şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti yiğit dava arkadaşlarımızla ‘Cumhur ittifakını’ desteklediğimizi bildiriyoruz” dedi.

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