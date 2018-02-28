AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 28 Şubat darbesini kınayarak, "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar" dedi.

Başkan Ercik, 28 Şubat 1997 yılında gerçekleştirilen post modern darbesini, yıldönümünde basın açıklaması yaparak kınadı. AK Parti İl Binası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Elcik’e il başkan yardımcıları, kadın, genç ve ilçe başkanları ile partililer eşlik etti. Burada konuşan Ercik, 28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye’nin post modern bir darbeye muhatap olduğunu söyledi. Tüm darbeler şiddetle ve nefretle kınadıklarını vurgulayan Ercik, "Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dâhil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak, illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı" diye konuştu.

Darbecilerin o dönemde partileri kapattığını kaydeden Ercik, "Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına ’balans ayarı’ yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip, hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Ancak, 15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere Hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz’da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. Ak Parti olarak bu noktadaki kararlığımızı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz. Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesi ile geleceğe, güçlü ve lider Türkiye’ye daha emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Kadınlar Kolları Başkan Vekili Melahat Bilmez ise 28 Şubat 1997’de cuntacıların seçilmiş hükümeti istifaya zorladığını belirterek, "Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu gerçeğine inat tek tip giyinen, sadece kendileri gibi düşünenlere yaşam hakkı tanıyıp toplumun geniş kitlelerini görmezden gelen bu yapı Türkiye’yi içine kapatıp kendi içinde çatıştırmak istemiştir. Milletimiz büyük bir mücadele vererek bin yıl sürmesi istenen bu karanlığa son vermiştir. 28 Şubat darbecilerinin tüm çabalarına rağmen birliğini, beraberliğini korumuş ve birbirine kenetlenmişlerdir. Milletimiz 28 Şubat darbesine en güzel cevabı AK Parti’nin 2002’de iktidara gelmesidir. Milletimizi dışarıdan çökertemeyen yapılar bizi laik, anti laik biçimde bölmeye, örgütler ile ele vererek halkı birbirine düşürmeye çalıştılar. 28 Şubat’ı ve diğer darbeleri unutmadık, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıda İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Semi Geçgin ile Memur Sen İl Başkanı Abdulla Çelik’de yaptıkları açıklamalarla darbeleri kınadılar.