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Başkan Erdoğan: "Anayasa ve yasa gerektiren reformları Mecliste uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 22:44 | Son Güncelleme

Başkan Erdoğan: "Anayasa ve yasa gerektiren reformları Mecliste uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor."


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