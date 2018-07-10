HABER

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 09:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı.

Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacakTSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak
Türkiye tarihinin en genç kabinesiTürkiye tarihinin en genç kabinesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Başkan Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Barış Atay'a sert yanıt!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Barış Atay'a sert yanıt!

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak

TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak

Türkiye tarihinin en genç kabinesi

Türkiye tarihinin en genç kabinesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.