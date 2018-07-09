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Başkan Erdoğan: "Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şanlandırmanın sözünü veriyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 19:06 | Son Güncelleme

Başkan Erdoğan: "Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şanlandırmanın sözünü veriyoruz."


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