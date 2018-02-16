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Başkan Erdoğan: “Mesele memleket meselesi olunca birlikte çalışırız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve beraberindeki heyet, CHP İl Başkanlığına seçilen Deniz çakmak’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Erdoğan: “Mesele memleket meselesi olunca birlikte çalışırız”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve beraberindeki heyet, CHP İl Başkanlığına seçilen Deniz çakmak’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. AK Parti heyetini CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ile birlikte partililer karşıladı. Sohbet havasında geçen ziyarette, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.
AK Parti Adıyaman il Başkanı Mehmet Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet Halk Partisi İl ve ilçe teşkilatı bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuşlardı. Bizde bugün heyet olarak iadeyi ziyarette bulunduk. Yakın bir zamanda CHP Merkez İlçe Başkanlığı görevine Hanifi Çavuş, geçtiğimiz günlerde ise yapılan kongrede ise CHP İl Başkanlığı görevine Deniz Çakmak seçildi. Her iki başkanımıza da ‘hayırlı olsun’ diyerek başarılar diliyorum. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir operasyon geçirdi ona da buradan CHP Adıyaman il teşkilatı aracılığıyla geçmiş olsun diyoruz.
Mesele memleket olursa mesele Adıyaman’a hizmet olursa bu anlamda hep birlikte çalışırız. CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak’a çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah Adıyaman noktasında bir ve beraber gayret edeceğiz. Bir birini kontrol eden daha güzelini yapma adına bir birimizi denetleyen çalışmalar içinde olacağız. Adıyaman’da yapılan hizmetlerden hepimiz istifade ediyoruz. Hepimiz memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Ama daha yapmamız gereken çok hizmetlerimiz var. Dediğim gibi mesele Adıyaman olursa. Hep birlikte çalıştık bundan sonra sonraki süreçte çalışacağız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, “Adıyaman’ı ekonomik anlamda daha iyi noktalara getirmek adına çalışmalar yapacağız. Bu dönem bizim muhalefetimiz de olumlu yönde olacak. Bu alamda bize düşen neyse bizde sizin yanınızdayız. Amaç Adıyaman’ımızı ekonomik anlamda işsizlik anlamında büyütebilmek bu anlamda başarılı olacağıma inanıyorum. Birlikte mücadele edeceğimize inanıyoruz. Her şey Adıyaman için siyaseti Adıyaman için yapacağız. Ulusal anlamda genel başkanımız siyaset yapıyor. Ama biz Adıyaman siyasetini hep birlikte başaracağız inşallah bu vesileyle bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti heyetine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Erdoğan: “Mesele memleket meselesi olunca birlikte çalışırız”

Başkan Erdoğan: “Mesele memleket meselesi olunca birlikte çalışırız”

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