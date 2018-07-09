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Başkan Erdoğan: "Ülkemiz 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 22:56 | Son Güncelleme

Başkan Erdoğan: "Ülkemiz 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız."


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