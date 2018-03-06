Başkan Erdoğan: “Yeşilay’a çalışmalarında başarılar diliyorum”

AK Parti Adıyaman Teşkilatı Yeşilay Şubesini ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış ve teşkilat mensupları Yeşilay Adıyaman Şubesi Başkanı Hakan Özöncel’i ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette konuşan İl Başkanı Mehmet Erdoğan, "Ülkemizde 1-7Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası olarak kutlanılmaktadır. Bu nedenle Yeşilay Şube Başkanımıza Teşkilatımız ile ziyaret gerçekleştirip yapmış oldukları çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapacakları çalışmalarda AK Parti Teşkilatları olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da değindiği gibi Yeşilay Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olup, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma yolunda istikrar ve samimiyet ile çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerini bu yolda başarılar diliyor teşkilatımız ile yanlarında olduklarımızı bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.
Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında, "Ülkemizin en ehemmiyetli sivil toplum kuruluşları arasında olan Yeşilay’ın 98. kuruluş yıldönümünde 1-7 Mart Yeşilay Haftalarını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sigara, alkol, madde bağımlılığı ve son zamanlarda gerçekleşen ciddi bir bağımlılık olan sosyal medya bağımlılığıyla mücadele de Yeşilay Şube başkanıma ve yönetimine minnettar olduğumuzu ifade ediyorum. Bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele her ferdimizin bir vazifesidir" dedi.
Yeşilay Başkanı Hakan Özöncel ise, ziyaretlerinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, Yeşilay Cemiyetinin faaliyetlerinden bahsetti.
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