Başkan Eren Gördes’te güven tazeledi

AK Parti Gördes Kadın Kolları Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde mevcut başkan Seher Eren yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Gördes Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Gördes Belediye Kültür Sarayı Konferans salonunda yapıldı. Kongrede divan üyelerinin seçilmesinin ardından Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Seher Eren, yeniden AK Parti Gördes Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi. Eren kongrede yaptığı konuşmasında yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Kongreye Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ve partililer katıldı.