Yerelde çözüm noktasında buluşulamayan noktaları çalacağı başka bir kapıyla açabileceğini belirten MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Külliyeye ulaşmasını da bilirim” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Manisa’nın aynı anda iki sorununu çözecek olan Ali Rıza Çevik Okulu projesinin gerekli hazırlıklarını tamamladıklarını ve ilgili bakanlıklara ulaştırdıklarını hatırlatan Başkan Ergün, “Ali Rıza Çevik’de hala bir gelişme yaşanmadı. Murat Baybatur, görüştüğüm bir milletvekili. ’Başkanım gerekli evrakları gönder, hemen hallediyorum’ dedi 3 ay geçti, hala ses seda yok. Bunun yanı sıra 2017 yılında Ocak ayında Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’mizin almış olduğu 200 milyonluk borçlanma yetkisi var. Eylül ayında 100 milyon liraya düşürülmek suretiyle onaylandığı bilgisi tarafımıza verildi. Ama hala onay yazısı gelmedi. Bu konularda sonuç alamazsak biz de başka kapıyı çalarız. Ben daha oraya gitmedim. Külliyeye ulaşmasını da bilirim. Bazı konuları oraya götürmek istemiyorum. Alıştım ben artık bu durumlara. Daha kim bilir neler olacak” diye konuştu.

Manisa’da yerel bir gazete tarafından 3 yıl önce Manisa Büyükşehir Belediyespor’a yapılan bağışın manşet haline getirildiğini ve konunun TBMM’ye de taşındığını belirten Başkan Ergün, “Büyükşehir’den büyük haraç’ diye manşet haline getirilen bu konuyu yargıya taşıdım. Biz kimseden zorla para almadık. Mecliste de bu konu gündeme geldi. Ben de ilgili milletvekilimize buradan sesleniyorum. Tüm profesyonel liglerdeki futbol takımlarının bağışları sorgulansın. İkinci amatörde bulunan 54 takıma yardımda bulunduk. Bugün orada da söyledim. Yerel bir gazete, 3 sene önce yapılan bir bağışı 4 bin liralık bağışı haraç toplamışız diye haber yapıyor. Adam bağış yapmış, zorla silah mı dayadık başına. Adam makbuzla kulübün hesabına yatırmış. Gazetenin biri büyükşehirden büyük haraç diye başlık atıyor. TBMM’ye Mazlum Nurlu tarafından önerge verildi. Bende, Mazlum Nurlu’ya şöyle bir öneride bulunayım. Türkiye’de bütün profesyonel liglerdeki bütün futbol takımlarının yapılan bağış ve yardımların neticesini istesin, yoksa ben isteyeceğim. Bugün 3 binin üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuğumuz var. Binin üzerinde çocuğumuz yüzme branşında hizmet alıyor, cimnastiik, judocu, badmintoncularımız var. Futbol, voleybol, basketbol takımlarımızın başarıları ortada. Bu başarılar görülmüyor. Hazımsızlık, nerden algıyı Cengiz Ergün için bozarız? Başakşehir, Osmanlıspor’u falan sorsalar ya. Bunlarla uğraşmaya başladık. Siyaset bu, bundan sonra çok olur. Ben bu filmleri çok gördüm” dedi.