Başkan Ersoy “Havranlı’nın kimliğinde Havran yazacak”

Balıkesir’in Havran İlçesinde Belediye tarafından ‘Yerel Buluşmalar’ kapsamında düzenlediği programlarda Belediye Başkanı Emin Ersoy toplumun çeşitli kademeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Uzun yıllardır Havran’da hastanede doğum yapılmadığını ve bu yüzden Havranlıların kimliğinde doğum yeri olarak havran yazmadığını ifade ederek “Havranlı’nın kimliğinde Havran yazacak”dedi.

Havran AK Parti İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Başkan Emin Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.

Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı “Teşkilat olarak 2019 yılında yapılacak Genel ve Yerel seçimlere hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizde partimizin oylarını arttırarak tüm seçimlerden başarı ile çıkmak istiyoruz. Belediye Başkanımıza ve ekibine bu güzel etkinliği tertip ettiği için teşekkür ederim” dedi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Emin Ersoy Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Ersoy teşkilatçılığı iyi bildiğini ifade ederek “Partimiz kurulduğu günden itibaren her kademede görev yaptım. İl Genel Meclis Üyeliği, İlçe Başkanlığı ve şuan Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekteyim” dedi.

Ersoy, “Alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyoruz. Tamamlanan caddeleri hizmete açtık. Yeni belediye binası ve ticaret merkezi inşaatı hızlı bir şekilde sürüyor. İlçemizin kurtuluşu olan Sekiz Eylül 2018 tarihinde belediye binamızı açmayı hedefliyoruz. Körfezin ruhsatlı tek hayvan pazarı Havran’da ilçe halkımızın en önemli geçim kaynakları arasında ilk sıralarda yer alan Hayvancılık ile ilgili Canlı Hayvan Borsasını kurmayı planlıyoruz.

Büyükşehir ile yaptığımız protokol ile mezbahanemizi son sistem modern cihazlar ile donatıp deneyimli ekiplerimiz ile kesimler yapılmakta. İlçemizin en büyük sorunu olan arıtma tesisinde sona gelindi. Yerel seçimlerde evlerden Eybek suyu akacak. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyorum sözümüzü yerine getireceğiz. Havran’ da her yerel seçimlerde fotoğrafı ortaya çıkan kavaklı bölgesindeki yaya köprüsü projesi bizim dönemimizde hizmete açıldı. Havran’ da bir hayali daha gerçekleştirdik. Devlet Hastanemiz 1970 yılında yapılmış. Hastane için dernek kurulmuş hayırsever vatandaşlarımız arsasını bağışlamış. Esnafımız yardım toplamış ve hastanemiz yapılmış. Yapanlardan Allah razı olsun. Hastanemiz yetersizdi. İlçe Başkanlığım dönemimde yeni hastaneyi yatırım programına aldırmak için mücadele ettim. Eski hastanemizin ameliyathanesi yok doğumhanesi yoktu.

Doğum için Edremit veya Burhaniye’ ye gidiliyordu. Kütükte ise doğum yaptığı ilçe yazıyordu. Bu durumdan Havranlı siyasetçi olarak çok rahatsız oldum. İlçe Başkanımız Ahmet Dayı ve Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu hekim atama konusunu yakından takip ediyorlar. Yeni hastanemizde doğumlar yapılacak inşallah. Havranlı’nın nüfus kağıdında Havran yazacak” dedi.

Yemeğe Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Başkanı Ahmet Dayı, belediye meclis üyeleri, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkan ile yönetimleri, mahalle temsilcileri katıldı.