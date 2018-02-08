Başkan Gençer’den CHP yönetimine iade-i ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçtiğimiz Aralık ayında yapılan seçimlerinde belirlenen yeni ilçe yönetimine yönelik iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Ayvalık İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen ziyarette; Başkan Gençer’i, Belediye Başkan Yardımcıları Gökay Bacan ile İbrahim Mühürdaroğlu’nun yanı sıra Ayvalık Belediyesi’nin CHP’li belediye meclis üyeleri de yalnız bırakmadı.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı’nın yanı sıra CHP’li ilçe yöneticileriyle, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda partilinin de hazır bulunduğu ziyaret sohbet havasında gerçekleşti.

İade-i ziyarette konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Hüseyin Şalmanlı ve yönetici arkadaşlarının seçimlerin ardından kendisine yönelik yaptıkları ziyarete, yoğun iş temposu nedeniyle gecikmeli olarak karşılık vermek zorunda kalmaktan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Gerçekleştirdiği ziyarette, kendisini büyük bir içtenlikle karşılayan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Rahmi Gençer, CHP Ayvalık İlçe teşkilatı ile Ayvalık Belediyesi’nin ilçenin geleceği için de hizmetler yapabilmek için gece-gündüz yoğun bir mesai harcadığını vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da düzenlenen CHP’nin 36. Olağan Genel Kurultay’ında ki izlenimlerini gerçekleştirdiği ziyarette partililerle paylaşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, kurultayın geride kaldığını ve bundan sonra da hedefin 2019 seçimleri olduğunu vurguladı.

Parti içindeki birlik ve beraberliğin 2019’daki seçimlerin en büyük anahtarı olduğunu kaydeden Başkan Gençer, yerel seçimlerde de Hüseyin Şalmanlı’nın öncülüğündeki CHP İlçe Başkanlığı’nın Ayvalık’ta çok büyük başarılara imza atacağına da inandığının altını çizdi.

Ziyarette konuşan Ayvalık CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı da, Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkılması gereken önemli bir süreçteyiz. Bu süreçte parti içinde tek yumruk olmak çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyete sahip çıkabilmenin yolu her şeyden önce CHP’lilerin kendi arasındaki birlik ve beraberliğinden geçer” diye konuştu.

Şalmanlı, başkentteki 36. CHP Olağan Kurultayı’nın coşkusunun kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güzel olduğunu belirterek, “Ancak tek üzüntümüz, Parti Meclisi’nde Balıkesir’i temsilen hiç kimsenin seçilememesi oldu” dedi.