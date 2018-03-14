Başkan Genç’ten, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP İlçe yöneticileriyle birlikte Döşemealtı’ndaki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, görevli sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Başkan Turgay Genç, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Başkan Genç, CHP İlçe Başkanı Zekeriya Altun ve yöneticileriyle birlikte, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Başkan Genç, sağlık kuruluşlarında görevli doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayıp, karanfil ve hediye takdim etti. Başkan Genç, ziyaret sırasında hastalarla da sohbet etti ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Başkan Genç, " Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, toplumun en önemli şartlarından biridir. Canımızı emanet ettiğimiz, fedakarca görev yapan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.