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Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum’a en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum’a en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Gül, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile görüştü.
Başkan Gül, AK Parti Genel Başkanı’nın temsilcisi konumundaki ve ona vekaleten bu davanın tüm dengeleriyle en iyi şekilde temsil etmesi amacıyla görev verilen İl Başkanı Mehmet Karadağ’ın AK davayı en üst seviyeye çıkaracak bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, “İl başkanımızın Kendisi partimizin kuruluşunda merkez ilçe başkanlığı ile göreve başladı. İl başkanlığı ile devam etti. 10 yıl aradan sonra yeniden il başkanı olmak tabiri caizse Kırkpınar’a 10 yıl ara verip yeniden başpehlivan olmak zordur. O mücadeleyi devam ettirmek adına yeniden kendisine görev verildi. Bizde görev istenmez. Reis bu görevi verdi kendisine verdi. Bir ve beraber olmanın tadını ve keyfini çıkarmanın gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Türkiye’nin Afrin’de destan yazdığını belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ’da, "AK Partide üye olmak bile şereftir. Türkiye Suriye’de, Irak’ta ciddi bir mücadele veriyor. Başkomutanımız sayesinde onun liderliği ve kararlığı sayesinde hem cephede hem masa başında savaşı kazanıyoruz. Görevler gelip geçici. Partimizde üye olarak devam etmek bile her zaman bizim için şereftir. Memleket ateş topunun etrafında iken bizlerin bu görevlerde bulunması teşkilatlar ve belediyelerin bir ve beraber şekilde yolumuza devam etmemiz Ankara’nın elini rahatlatıyor. Çorum’a taş üstüne taş koyanın her zaman yanındayız" dedi.

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

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