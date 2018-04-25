Başkan Gümrükçüoğlu 4 yılını değerlendirdi

Düzenlediği basın toplantısı ile Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılını değerlendiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Biz Trabzon’un engebeli arazisini bir dantel gibi işliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısı ile büyükşehir belediye başkanlığı görevinde geride kalan 4 yılını değerlendirdi. Basın toplantısını iki bölüm halinde gerçekleştiren Gümrükçüoğlu, ilk olarak basın mensuplarıyla birlikte şehir merkezindeki bazı yatırımları gezdi. Yatırımların değerlendirilmesine Meydan Parkı’ndan başlayan Gümrükçüoğlu, Meydan Parkı 1. etap ve 2. Etabın ardından Trabzon’un seyir terası olacak olan 3. etap içinde proje çalışmalarını tamamladıklarını ve yapım ihalesini gerçekleştireceklerini kaydetti. Meydan Parkı’nın eski haliyle yeni halinin fotoğraflarını yan yana koyarak basın mensuplarına gösteren Gümrükçüoğlu, “Dolmuşların 5 sıra halinde dizildiği, klakson sesleriyle yaşamak zorunda olduğumuz Meydan Parkı gitti, tarihi dokunun ortaya çıkarıldığı, eskisinden 3 kat daha fazla ağaca sahip olan Meydan Parkı geldi. Şimdi de 3. etabı yapacağız. Burası Trabzon’un seyir terası olacak” diye konuştu.

Buradan Çömlekçi kentsel dönüşüm alanına inen Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon’un gelişmesini isteyen herkesin Çömlekçi’nin mezbelelik halinden kurtarılıp tarihi haline dönüştürülmesine katkı vermesi gerektiğini söyledi. Çömlekçi 1. Etapta kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının tamamlandığını, 2. etapta kamulaştırma ve yıkımlara devam edildiğini hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Birileri burası için ‘kamulaştırmalar durdu, ödemeler yapılmıyor’ diye yazdı. Öyle bir şey yok. Plan program halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çömlekçi kentsel dönüşümü çok büyük bir projedir. Burası etap etap tamamlanacaktır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, buradan Tabakhane kentsel dönüşüm alanına geçti ve Tabakhane’de uygulama projesinin yapım çalışmalarına Cuma günü itibariyle yüklenici firmaya yer teslimi yapılmak suretiyle başlandığını kaydetti. Tabakhane’nin tamamlandığında bambaşka bir yaşam alanı olacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, Zağnos Vadisi kentsel dönüşümünde sürdürülen çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdikten sonra Atapark Kavşağı’nın tünel olarak yeniden düzenleneceğini kaydetti. Gümrükçüoğlu, “Atapark Kavşağı’nın altından tünel direkt Erdoğdu Yolu’na çıkacak. Böylece insanlarımızın burada dakikalarca beklemek durumunda kalmayacak” şeklinde konuştu.

Başkan Gümrükçüoğlu, Reşadiye Kavşağı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Buranın yapımı öncesinde defalarca Karayolları’na giderek dal-çık olarak yapımını talep ettiklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Karayolları ‘teknik olarak bu imkansız’ dedi. Deniz seviyesinin altında ve yer altı sızıntısı olduğu için burada dal-çık yapmak hayati risk taşıyacağı için bunun yapılamayacağı bize izah edildi. ‘Hollanda’da deniz seviyesinin altında ama dal-çık yapılıyor’ diye ısrar ettik. Orada da yer altı sızıntısı varsa dal-çık yapılmıyor. Bu insan hayatını riske atmak olur’ denildi. Ne yani şimdi birileri 5 litre fazla yakıt satsın diye burada insanlarımızın hayatı tehlikeye mi atılsaydı? Bizim için önemli olan halkın çıkarıdır. Algı operasyonu yapmaya çalışanlar bu alışkanlıklarından vazgeçsin. 2009 yılı öncesinde Trabzon mimarlar mühendisler odaları da buraya dal-çık yapılmasını önermiş. Algı operasyonlarına itibar etmeyeceğiz. Reşadiye Kavşağı’nın önünde de Pazarkapı Kavşağı akıllı kavşak olarak yeniden düzenleniyor. Biz Trabzon’un engebeli arazisini bir dantel gibi işliyoruz” dedi.

Basın mensuplarıyla şehir turu yaparak Büyükşehir Belediyesinin bazı yatırımları hakkında bilgilendirmede bulunan Gümrükçüoğlu, sırasıyla yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma çalışmaları, Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Beşirli’de yapılacak olan Spor Temalı Park hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon’un son yıllarda aldığı en büyük yatırımlardan biri olan Kanuni Bulvarı inşaatını da beraberindeki basın mensuplarıyla inceledi.