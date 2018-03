Başkan Gümrükçüoğlu teşekkür etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hayri Gür Spor Salonu’nda dün katıldığı programa yoğun ilgi gösteren Trabzon halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’un her zaman hamisi olduğunu ve bunu her fırsatta gösterdiğini ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, “Cumhurbaşkanımız Trabzon’a 2. Devlet üniversitesinin yapılması, Avni Aker’in bulunduğu alanın yeşil alan ve müze olarak değerlendirilmesi, 900 Yataklı Şehir Hastanesi’nin yapımı, Erzincan Trabzon Demiryolu’nun yapımı, Kanuni Bulvarı’nın bitirilmesi, Yeşil Endüstri Bölgesi’nin yapımı konusundaki hassasiyetleri Trabzon’u ne kadar önemsediğini ortaya koymaktadır. Bu hassasiyetinden ötürü Cumhurbaşkanımıza şehir adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon’da katıldığı toplantıda Trabzon halkının yine liderine sahip çıktığını dile getiren Başkan Gümrükçüoğlu, “Milletimizin Lideri Trabzon’un hamisi olan Cumhurbaşkanımıza Trabzon her zaman olduğunu yine destek vermiş ve kendisine sahip çıkmıştır. Bu Trabzon’un farkıdır” dedi.

Trabzon halkına katılımından ötürü teşekkür eden Başkan Gümrükçüoğlu “Ülke olarak bugünlerde kritik bir süreçten geçiyoruz. Gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda vatanımızı parçalamaya yönelik haince planlar yapanlar var. Biz de Trabzon olarak Cumhurbaşkanımızın moralinin en yüksek seviyeye çıkartılması için alanları doldurduk. Aziz milletimizin ve mazlumların yükünü omuzlarında hisseden Cumhurbaşkanımıza, dünya liderine Trabzon bir kez daha sahip çıkmıştır. Aziz milletimizin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Pelitli’deki Hayri Gür Salonu’nda Trabzonlularla gerçekleştirdiği buluşma ve il kongremize çok büyük katılım sağlayarak, bir ve beraberliğimizi bütün dünyaya gösteren hemşehrilerime çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.