Başkan Günaydın’dan, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "İnsanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."dedi.

Başkan Günaydın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Günaydın, " ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ sözüyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarının, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. Sağlık sistemimizin geliştirilmesi, daha kaliteli sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların eşit olarak yararlanması öncelikli görev olmalıdır."dedi.

"İftihar ediyoruz"

Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları her türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleklerinin icrasında halkın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretleriyle iftihar ettiklerini belirten Günaydın, " Sağlık çalışanlarımız insanlığa nitelikli yaşam sunmayı ilke edinmiş, bizlerin daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en güç koşullarda dahi hizmetlerini her alanda fedakarca sürdürmüşlerdir. Bu vesileyle, İyileştiren, yüz güldüren, sıhhatli bir hayat için deva üreten doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçlu olduğumuzu belirtir, üzerine düşen her türlü görevi zamanında ve tam yapan bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar, saygılar sunarım." ifadelerine yer verdi.