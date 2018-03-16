Başkan Günaydın’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Günaydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi’nin Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri baştan ayağa yenileyen stratejik bir diriliş olduğuna vurgu yaptı.

Günaydın, “ Çanakkale imanın, inancın, izzet ve iffetin, zillet, hezimet ve acziyeti mağlup ettiği kutlu bir mekandır. Bugün millet olarak muazzam bir stratejik silkinişin ve bağımsızlık uğruna ölümü bile hafife alan tarihi meydan okumanın yıldönümünü idrak ediyoruz. Türk milleti tarih sahnesine çıktığından itibaren aziz varlığını müdafaa ve muhafaza amacıyla olağanüstü mücadeleler sergilemiştir. 103 yıl önce Çanakkale önlerinde yaşanan ve yazılan destan bunlardan birisi, belki de en mühimi olarak milli hafızalarda eşsiz bir yer etmiştir. Zalimler Çanakkale önlerinde durdurulmuş, sömürgeci güçler Çanakkale’den yükselen iman dalgasının altında kalmışlardır.”

"Rahmetle anıyoruz"

“Bilinmelidir ki, Çanakkale ruhu ve şuuru bugün bizim ihtiyacımız olan en önemli ve vazgeçilmez güç kaynağıdır”diyen Yusuf Ziya Günaydın, şunları kaydetti: “Kim ne yaparsa yapsın, şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan ebediyete kadar yaşayacak, mensubu olduğumuz kutlu millet sonsuza kadar bir ve bütün halinde kalacaktır. Bu hakikati değiştirmeye ve bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Vatan işgale uğramasın, namahremimize el değmesin, birlik ve bütünlüğümüz bozulmasın diyerek Çanakkale’yi aşılmaz kılan cesaret, Allah’a hamd olsun ki hala değerinden bir şey kaybetmemiş, hiçbir zaman da kaybetmeyecektir. Bu vesileyle Çanakkale’de bedenlerini siper ederek istiklalimizi koruyan, Cumhuriyet’in yolunu açan, Türk ve insanlık tarihini derinden etkileyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, vatan ve millet uğruna hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize ve muhterem ecdadımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”