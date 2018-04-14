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Başkan Hüseyin Doğan: Emet’e en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 09:49 | Son Güncelleme

Ankara’da Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ile birlikte temaslarda bulunan AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçe halkımıza en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyoruz" dedi.Başkan Doğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ’’2 günlük Ankara temaslarımızda Kaymakamımız Hasan Çiçek ile birlikte AK Parti Kütahya milletvekillerimizi mecliste ziyaret ettik.

Başkan Hüseyin Doğan: Emet’e en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyoruz

Ankara’da Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ile birlikte temaslarda bulunan AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçe halkımıza en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyoruz" dedi.
Başkan Doğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ’’2 günlük Ankara temaslarımızda Kaymakamımız Hasan Çiçek ile birlikte AK Parti Kütahya milletvekillerimizi mecliste ziyaret ettik. İlçemizle alakalı istişarelerde ve taleplerde bulunduk. Sağlık Bakanlığı açısından yeni hastanemizin durumunu ve uzman doktor talebimizi tekrardan ilettik. İlçemizin en önemli problemlerinden olan yol problemimiz ile alakalı değerlendirme lerde bulunduk. 26 - 51 kilometre arasındaki Tavşanlı-Emet yolumuzun durumu ile ilgili görüşmelerde bulunduk. Diyanet İşleri Başkanlığı Özel kalemi Hemşehrimiz Hasan Güçlü’yü makamında ziyaret edip ilcemizle alakalı taleplerimizi ilettik. Eti Maden yatırımlarının en büyük kısmını kaplayan Sulfirik Asit Fabrikası’nın durumunu ilgili makamlarla değerlendirdik. Yakın zamanda sulfirik asit fabrikasının temelinin atılacağı müjdesini aldık. Tarım Kredi Yem Anonim Şirketi Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay ile güncel tarım ve hayvancılık politikaları üzerine istişarelerde bulunduk. 250 bin adet dağıtılacak olan düve projesi ile alakalı ilçemizin durumunu değerlendirdik. Emet AK Parti ilçe teşkilatı olarak görevi devir aldığımız günden bugüne yılmadan, hem teşkilat çalışmalarımıza hemde halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla çalışarak, ilçe halkımıza en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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