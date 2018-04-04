Başkan İzgü ve Aksüt, Borsa üyelerini seçime davet etti

Nazilli Ticaret Borsası, Cuma günü yapılacak olan seçimlere odaklandı. 2017 yılının Eylül ayında yapılması planlanan fakat daha sonra 2018 yılının Nisan ayına ertelenen Oda ve Borsa seçimleri için 6 Nisan 2018 tarihine gün alan Nazilli Ticaret Borsası seçimleri için mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt ve Meclis Başkanı Nevzat İzgü, seçmen vasfı bulunan bütün üyeleri oy kullanmaya davet etti.

Nazilli Ticaret Borsası seçimleri için mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt ve Meclis Başkanı Nevzat İzgü, seçilme vasfı bulunan tüm üyelerinin demokrasinin bir gereği olarak oy kullanmaları gerektiğini ifade ederek, “2017 yılının Eylül ayında yapılması planlanan fakat daha sonra 2018 yılının Nisan ayına ertelenen Oda ve Borsa seçimleri için 6 Nisan 2018 tarihine gün alan borsamız olarak seçmen vasfı bulunan bütün üyelerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz” dediler.

6 Nisan’da söz üyelerin

Seçilme vasfı ile seçime katılacak bütün adayların gayesinin Nazilli ve çevresine hizmet etmek olduğunu belirten Nazilli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat İzgü, “Bu vesile ile yapılacak seçimde yeterliliği bulunan bütün adayların oy kullanarak seçimlere katılım sağlamasını istiyoruz” dedi.

Aksüt ve İzgü, borsa hizmet binasında 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılacak olan seçimler için 6 Nisan’da söz hakkının üyelere geçtiğini sözlerine ekledi.