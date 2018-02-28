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Başkan Karaosmanoğlu: “Terör örgütlerini bize karşı kullanıyorlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 15:23 | Son Güncelleme

STK’lar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarını ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün karşımıza çıkamayanlar terör örgütleriyle bize karşı alçak saldırılarda bulunuyorlar” dedi.Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarını makamında ağırlıyor.

Başkan Karaosmanoğlu: “Terör örgütlerini bize karşı kullanıyorlar”

STK’lar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarını ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün karşımıza çıkamayanlar terör örgütleriyle bize karşı alçak saldırılarda bulunuyorlar” dedi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarını makamında ağırlıyor. Hereke Ordulular Dernek Başkanı Ahmet Kara ve yönetiminin yanı sıra Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Berlin Bölgesi Halkla İlişkiler Başkanı ve Berlin Türk Cemaati Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Özkul ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Türkiye’nin terör ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi başta olmak üzere istikbaline ve istikrarına yönelik yapılan girişimleri milletin engellediğini belirten Karaosmanoğlu, “Terör örgütleri küresel güç mücadelesinin araçları olmuştur. Bugün karşımıza çıkamayanlar terör örgütleriyle bize karşı alçak saldırılarda bulunuyorlar. Ancak ülkemizin kahraman Mehmetçikleri ve emniyet güçleri PKK, PYD, DEAŞ ve YPG gibi terör örgütlerine ülke sınırları içinde ve dışında büyük darbe vuruyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan bugün Suriye’de devam eden Afrin harekatı ülkemiz sınırlarında oluşturulmak istenen terör devletçiklerine izin vermiyor” dedi.
STK’lara ülke geleceğinde önemli işlerin düştüğünü dile getiren Karaosmanoğlu, “Güçlü ve geleceğe güvenle bakan Türkiye’nin itici gücü olan gençlere hepimizin daha fazla ilgi göstermesi gerekiyor. Bu noktada STK’larımız ile ortak projeler üretme konusunda net bir kararımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak da STK’larımızın ortaya koyacağı çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için her faydalı projeye destek vereceğiz” diye konuştu.
Avrupa’da giderek artan İslam düşmanlığına da dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, “60-70 yıldır Avrupa’da yaşayan Türklerin güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin namusudur” şeklinde konuştu.
Avrupa’nın kendine ait değerlerden de koptuğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Almanya’daki siyasi gelişmeleri yakından takip etmenizi, politikanın içerisinde yer alıp karar mekanizmalarında etkin bir konuma ulaşmanızı çok önemsiyorum. Üçüncü kuşak olarak tabir edilen gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi gerek iş dünyasında gerekse bilimin, sanatın, kültürün, sporun ve teknolojik gelişmelerde söz sahibi olması için hep birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.
Görüşmeler karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Başkan Karaosmanoğlu: “Terör örgütlerini bize karşı kullanıyorlar”

Başkan Karaosmanoğlu: “Terör örgütlerini bize karşı kullanıyorlar”

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