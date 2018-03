Başkan Karaosmanoğlu: “Yeni dünyanın yolu Türkiye’den geçecek”

Ülkü Ocakları Başkanı ve yönetimini ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yeni bir dünya kurulacaksa, bu dünyanın yolu Türkiye’den geçecek” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Özkara ve yönetimini makamında ağırladı. Yokluğu düşünülemez işleri her gün, her saat, her dakika yapıyoruz diyerek konuklarıyla samimi bir şekilde sohbet eden Karaosmanoğlu, “Vatandaşlarımıza memnuniyetlerini, şikayetlerini soruyoruz. Son yaptığımız ankette, vatandaşımızın hizmetlerden memnuniyet oranı yüzde 75’lerin üzerinde. Bu oran, başarılı olduğumuzu teyit ediyor. Bu aynı zamanda paydaşlarımızın başarısıdır. Çalışanlarımızın başarısıdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni dünyanın yolunun Türkiye’den geçeceğini belirten Karaosmanoğlu, “Bugün kendine güvenen bir Türkiye var. Yeni bir dünya kurulacaksa, bu dünyanın yolu Türkiye’den geçecek. Bakınız artık Suriye’de biz varız, Irak’ta biz varız, Somali’de biz varız, Balkanlar’da biz varız. Sadece lafla değil, icraatlarımızla tüm dünyada biz varız. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı Kudüs konusunda birleştiren, teşkilatın tarihindeki tek ortak kararı çıkaran, yeni Türkiye’nin gücüdür, haklılığıdır” diye konuştu.

Türkiye’nin yeni yatırımlarla güçleneceğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insanlık davasının bayraktarlığını yapmaktadır. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü, yeni kurulacak dünyanın anahtarıdır ve bu anahtar Türkiye’nindir. Büyükşehir Belediyesi olarak istikametimizi belirleyen, lider ülke Türkiye vizyonudur. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, yeni yatırımlarla gücüne güç kattıkça, inanın bana birilerinin yüreği daralıyor, gözleri bulanıyor. Türkiye’nin son dönemlerinde yaşadığı zor günlerde, rahmetli Alparslan Türkeş başta olmak üzere geçmişte ülkemizin sıkıntılı yıllarında liderlikleriyle milletimize öncülük etmiş isimleri de sık sık hatırlıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki Cumhur ittifakına da değinen Karaosmanoğlu, “Ülkemizin, sahip olduğu böylesine geniş ufuklu liderlerin kıymetini herkes çok iyi bilmelidir. Bugün terörle mücadele olmak üzere her konuda Türkiye’nin güçlenmesine dönük adımlar ve birliktelikler yapılmaktadır. Siyaset arenasında yapılan ittifaklar da Türkiye’nin daha çok güçlenmesi içindir. Bununda yapıldığını görüyoruz. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına ve muasır medeniyetler üzerine çıkılması noktasında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında olan Cumhur İttifakının çok büyük katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında çok uyumlu bir iletişim var” diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.