Başkan Kayda, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda güven tazeleyen Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Başkan Kayda, 4 yıllık görev süresi içerisinde Salihli’ye kazandırılan yatırımlar ve hizmetler hakkında Genel Başkan Bahçeli’ye bilgi verdi. Başkan Kayda, Salihli’ye doğalgaz gelmesi konusunda ve diğer tüm desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Zeki Kayda’ya çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Kayda, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Yaşar Yıldırım’ı da ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.