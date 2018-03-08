Başkan Kayda’dan darp iddialarına yanıt

Manisa’nın Salihli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Zeki Kayda, mart ayı belediye meclis toplantısı sonrası CHP’li Belediye Meclis Üyesi Selim Akbıyıkoğlu’nun darp edildiği iddialarına yanıt verdi.

Başkan Kayda yaptığı yazılı açıklamada, “30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Salihli’nin miladı olmuş ve Salihli’ye hizmet etmeyi şiar edinmiş Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup bir yönetim belediye başkanlığı görevini devralmıştır. Bizden önceki CHP dönemlerinde Salihli’ye kazandırılan ’Emekli şehri’ vizyonu ve halk arasında ’Faizci şehri’ diye anılan bir kent tarafımızca devralınmıştır. Sadece siyasi çıkarları için taşeron işçileri bile CHP üyesi olduktan sonra işe alan, işçisini zam istedi diye darp eden bu yönetim anlayışı Salihli siyasi hayatında son çırpınışlarını yaşamaktadır. Dur-geç köprüleri, Atatürk Spor Salonu, fakülte binası, modern pazaryeri, otopark ve Bedesten Çarşısı, atış poligonu, prestij caddeleri, masal ormanı parkı, köprülü kavşak, şehir içi ulaşımı, OSB 2.etap ve doğalgazın ilçemize gelmesi gibi pek çok proje, görev yaptığımız dört yıllık dönem içinde hayata geçirilmiştir. Geçmişte BMC’yi Salihli’ye almayan, ’doğalgazı istemiyoruz’ diyen zihniyet, yapmış olduğumuz hizmetleri karalamak adına siyasi ahlakı da aşarak her türlü yola başvurmaktadır. Bu zihniyet 5 Mart 2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısı çıkışında, iki kişi arasındaki siyasi olmayan, kişisel bir tartışmayı, siyasi ranta çevirmek amacıyla her türlü girişimde bulunmuştur. Olayın özünü çarpıtacak şekilde 06.03.2018 tarihinde CHP Salihli İlçe Başkanlığı tarafından yapılan basın toplantısında, mensubu olmaktan gurur duyduğum camiamıza ve şahsıma ’Mafya bozuntuları’ şeklindeki siyasi nezaketten uzak, milletin vekillerine ve siyasilere yakışmayan sözler sarf edilmiştir” dedi.

“Sağduyulu Salihli halkı kimlerin ülke, millet ve Salihli sevdasıyla çalıştığını, kimlerin ise siyasi rant peşinde koştuğunu çok iyi bilmektedir” diyen Başkan Kayda açıklamasını şöyle tamamladı: “5 Mart 2018 Pazartesi günü meclis toplantısı çıkışında yaşanan ve bizleri son derece üzen iki genç arasındaki sözlü tartışmada, belediye çalışanları olayı yatıştırmış ve büyümesine engel olmuşlardır. Yirmi kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bir darp olayı kesinlikle yaşanmamıştır."