Başkan Kaynaca’dan Tepebaşı Belediyesi’ne eleştiri

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, Tepebaşı Belediyesi’nin borç batağına doğru ilerlediğini, hiçbir uyarıya kulak asılmadığını iddia etti.

Kaynarca, yaptığı açıklamada, Tepebaşı’nda milletin verdiği muhalefet ve denetim görevini, ülke ve ilçenin şartlarını göz önünde bulundurarak, hassasiyetle ve hakkaniyetle yapmaya, kırmadan, dökmeden, siyaseti yozlaştırmadan, eleştirilerini dile getirdiklerini belirtti. Ancak son dönemde, hizmetsizliğin ve kötü yönetimin üzerine, ilçenin mali büyük borçlara maruz bırakıldığını, hiçbir uyarıya kulak asılmayarak kötü gidişatın adeta körüklendiğini iddia eden Kaynarca, "Türkiye’nin kendi ölçeğinde en borçlu belediyelerinden olan, hızlı borçlanmada rekorlar kıran Tepebaşı Belediyesi’nin 2018 bütçesi için faiz giderini yüzde 100 artırıp borç batağına sürüklenmesini eleştirmiştik. Ancak tedbir almak yerine, yeni ve büyük bir borçlanma ile karşımıza çıktılar. Bütçesinin yüzde 90’ı borç olan belediye, bir o kadar daha borçlanmayı planlamaktadır. 60 milyon yeni kredi talebi ile gelen başkan, sessiz sedasız 10 yıl daha, ilçemizi ipotek altına almaya çalışmaktadır. 15 milyon kredinin gerekçesinde, fen işleri çalışmalarına kullanılacağını açıkladığı için ve tahsisli kredi olmasından dolayı, Ak Partili Meclis Üyelerimiz de onay vermiştir. Hizmet için her daim şehrimizin yanında olduğumuzu, siyasi bir tavrımızın olamayacağını, göreve geldiğim ilk gün de ifade etmiştim. Kalan 45 milyonluk kredinin nereye, hangi sebeple harcanacağını belediye başkanı başka, kulisler başka, komisyon başka şekilde ifade etmektedir. Biz anlıyoruz ki, Büyükşehir hayali ile seçim hazırlığı yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda böyle bir gereksinim yokken, hangi büyük hizmet akıllarına gelmiştir?" dedi.