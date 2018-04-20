HABER

Başkan Kocaoğlu: "Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamı bir şereftir.

Başkan Kocaoğlu: "Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamı bir şereftir. Böyle bir şerefe partim uygun görürse onur duyarım, kabul ederim" şeklinde konuştuğu iddialarına, "Partim uygun görürse kabul ederim gibi bir ifadem olmadı. Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim" yanıtını verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün gece özel bir televizyon kanalında yayınlanan tartışma programında Gazeteci Gürkan Hacır tarafından dile getirilen “Başkan Kocaoğlu ‘Cumhurbaşkanlığı makamı bir şereftir. Böyle bir şerefe partim uygun görürse onur duyarım, kabul ederim’ dedi” şeklindeki ifadelerinin düzeltilmeye muhtaç olduğunu söyledi. Başkan Kocaoğlu, ”Gürkan Bey ile yaptığımız telefon görüşmesinde, cumhurbaşkanlığı gibi şerefli bir makam için adımın geçmesinin büyük bir onur olduğunu söyledim. Bu doğrudur. Ancak konuşmamızda ‘Partim uygun görürse kabul ederim’ gibi bir ifadem olmadı. Aksine yerel bir yönetici olduğumu söyleyip görev sürem boyunca İzmirlilere verdiğim sözleri yerine getirmek istediğimi anlattım. Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim. Bu önemli detayın kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar görüyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyorSosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.