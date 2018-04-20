İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamı bir şereftir. Böyle bir şerefe partim uygun görürse onur duyarım, kabul ederim" şeklinde konuştuğu iddialarına, "Partim uygun görürse kabul ederim gibi bir ifadem olmadı. Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim" yanıtını verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün gece özel bir televizyon kanalında yayınlanan tartışma programında Gazeteci Gürkan Hacır tarafından dile getirilen “Başkan Kocaoğlu ‘Cumhurbaşkanlığı makamı bir şereftir. Böyle bir şerefe partim uygun görürse onur duyarım, kabul ederim’ dedi” şeklindeki ifadelerinin düzeltilmeye muhtaç olduğunu söyledi. Başkan Kocaoğlu, ”Gürkan Bey ile yaptığımız telefon görüşmesinde, cumhurbaşkanlığı gibi şerefli bir makam için adımın geçmesinin büyük bir onur olduğunu söyledim. Bu doğrudur. Ancak konuşmamızda ‘Partim uygun görürse kabul ederim’ gibi bir ifadem olmadı. Aksine yerel bir yönetici olduğumu söyleyip görev sürem boyunca İzmirlilere verdiğim sözleri yerine getirmek istediğimi anlattım. Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim. Bu önemli detayın kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar görüyorum” diye konuştu.
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