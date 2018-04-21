Başkan Kocaoğlu’ndan erken seçim mesajları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yarımada bölgesi ilçelerinden Karaburun, Çeşme, Urla ve Seferihisar’ı aynı gün ziyaret ederek muhtarlarla 4 ayrı toplantı yaptı. Sorunları yerinde dinleyen Başkan Kocaoğlu, erken seçim ile ilgili görüşlerini de özetledi: “Yeni bir sayfanın açılma olanağı ortaya çıktı. Mutlaka demokrasimize sahip çıkacak ve vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz.” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, metropol sınırlarındaki 11 ilçenin ardından merkez dışındaki ilçelerin muhtarlarıyla birebir görüşmek üzere başlattığı turları sürdürüyor. Kemalpaşa, Selçuk, Bergama, Foça, Menemen, Kınık, Dikili, Kiraz, Aliağa ve Beydağ’ın ardından Yarımada bölgesine giden Başkan Kocaoğlu, aynı günde Karaburun, Çeşme, Urla ve Seferihisar’da peş peşe toplantılar yaparak muhtarları tek tek dinledi. Karuburun’da Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve 16 muhtar, Çeşme’de Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve 25 muhtar, Urla’da Belediye Başkanı Sibel Uyar ve 37 muhtar, Seferihisar’da da Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 21 muhtarla görüşen Başkan Aziz Kocaoğlu, sorun ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı. Toplantılara İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

“Topyekün kalkınma”

Sorunları birlikte değerlendirip birlikte çözmek amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, “Sizlerle bir araya gelmek hem bizim durumumuzu değerlendirerek çalışmalarımıza yön vermemizi sağlıyor hem de sohbet ediyoruz. Yerinde, katılımcı yönetim anlayışının bir uygulaması bu. Kentin kalkınmasından, gelişmesinden, kent insanının hayat standardının ve gelir düzeyinin yükselmesinden, yani topyekun İzmir’in kalkınmasından kendimizi sorumlu tuttuk. Gerçekleştirdiğimiz projelerde hep ’vatandaşımızın ekmeğini nasıl büyütürüz’ diye soruyoruz” dedi.

“Yeni bir sayfa”

24 Haziran’a çekilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin memlekete hayırlı uğurlu olmasını da dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi: “İnşallah güvenli, adaletli bir şekilde herkesin içine sinen bir seçim yapılır ve parlamenterlerimiz, cumhurbaşkanımız seçilir; ülkeyi, devleti idare eder. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Dış politikada, ekonomide, terörde ciddi sıkıntılarımız var. 1,5 sene kala kimse koltuğu bırakıp seçime gitmez. Seçimle yeni bir sayfanın açılma olanağı da artırıyor. Mutlaka demokrasimize sahip çıkacak ve vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz. Hayırlısı olsun.”

Ülkede dış politika sorunu olduğunu ve bunun ekonomik sıkıntıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Öncelikle barışın tesis edilmesi gerekiyor. Eğer ülkemizin bölünmesini istemiyorsak; İran, Irak ve Suriye’deki komşularımızın da bölünmemesini istemek durumundayız. Onların toprak bütünlüğünü savunmalıyız. Diğer bir sorunumuz da demokrasi. Devletin tekrar güçlendirilmesi, devleti devlet yapan kurumların bağımsız olması ve güçler ayrımına göre sistemin yeniden oturtulması gerekiyor. Demokrasi sadece 5 yılda, 4 yılda, 3 yılda, zaman zaman da 6 ayda bir oy kullanmak demek değildir” dedi.